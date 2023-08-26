صفاء أبو السعود: سعيدة بتكريم زوجي الراحل الشيخ صالح في مهرجان الدراما

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود، زوجة الراحل الشيخ صالح كامل، إن الإعلامية سناء منصور من أهم وأجمل الشخصيات التي عملت معها وأثرت بها بشكل كبير وفي شخصيتها، خاصة في برامج الأطفال، حيث تعلمت منها الالتزام والانضباط، وتعلم منها جيل كامل.

وأضافت الفنانة صفاء أبو السعود أن تكريم الراحل الشيخ صالح كامل بمهرجان الدراما أسعدها كثيرا قائلة: “الانبهار اللي شوفته في العلمين والاحتفالية الخاصة بمهرجان الدراما رائعة، وكنت أتمنى أكون في القاهرة وأشارك في الاحتفالية، بس أنا خارج مصر”.

وتابعت الفنانة صفاء أبو السعود: الشركة المتحدة قامت بمجهود رائع وجميل لمصر في العلمين، خاصة مع قيامها بتكريم كل من خدم أو قدم لمصر شيئا، واختيار مكان الاحتفالية رائع، وأشكر نقابة المهن التمثيلية، والاحتفالية كانت عالمية.

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود، زوجة الراحل الشيخ صالح كامل، أن مدينة العلمين رائعة وعالمية، وهي بمثابة الحلم الجميل، موضحة أن زوجها الشيخ صالح عاش عمره كله عاشقًا لمصر.

وأضافت: أول مسلسل أنتجه في حياته مسلسل مصري عام 1969، وتوالت الأعمال الفنية التي أنتجها، وقصة حبهما بدأت من مسلسل "غوايش" الذي أنتجه وهي كانت تشارك فيه.

مصر كانت داخل قلب زوجي الشيخ صالح كامل

وتابعت أن احتضان مصر لمهرجان العلمين ومشاركة كل الجنسيات به أمر جيد، إلى جانب تكريم شخصيات تركت بصمة في تاريخ مصر الفني، مشددة على أن زوجها كان يحب مصر وترك بصمة في مجال الانتاج الفني والاستثمار، فمصر كانت داخل قلبه، وكان يقول إن مصر كانت أول طبيب منها وأول مدرس منها، وكان يعشقها بكل تفاصيلها.

واختتمت أن زوجها الراحل الشيخ صالح هو أول من فتح قنوات متخصصة بمصر، وهي شبكة قنوات “art” وترك بصمة ودورا في الإعلام، موضحة أن ابنتها تسلمت الجائزة أمس بمهرجان الدراما عن والدها، ولكنها لا تمتلك جرأة والدها ووالدتها على المسرح.

وكانت نعت الفنانة صفاء أبو السعود، المخرج والشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي رحل عن عالمنا الأربعاء 26 يوليو الماضي.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إننا فقدنا اليوم قامة وقيمة فنية وأدبية وثقافية عظيمة، فقد كان رحمه الله يمتلك مواهب فنية وأدبية متعددة نادرا ما تجتمع في شخص مبدع واحد.

وأضافت صفاء أبو السعود، أن الشاعر الكبير شوقي حجاب، نجح في ابتكار العديد من الشخصيات المحببة للأطفال، الذين كان لهم النصيب الأكبر من اهتماماته وإبداعاته الفنية والأدبية، كما نجح في إثراء المكتبة العربية بمئات الأعمال التي ستظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخ الفن المصري.

وكانت قدمت صفاء أبو السعود مؤخرًا فقرات غنائية برفقة الأطفال في حفل مانحي الأمل على مسرح الماركيه، وكشفت رأيها عن الذكاء الاصطناعي قائلة:"أحب التكنولوجيا وتطورها، ولكنىا لو وجدت أغنية بالذكاء الاصطناعي تخصنى ولا تعجني سأرفضها، مشيرة إلى أن هذه التقنية الحديثة تساعد المطربين الغير قادرين على الحركة بأن يقدموا أغاني، ثم قامت بالغناء "فرحة مصر" برفقة فتاة من مانحي الأمل وقد أجرت ٣ عمليات قلب مفتوح.