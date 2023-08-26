الغرفة التجارية بالإسماعيلية: دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة هدفنا الأول

أكد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق م الإتحاد العام للغرف التجارية، أن دفع عجلة التصدير وفتح أسواق جديدة خلال المرحلة القادمة، أهم الملفات علي مائدة مجلس الغرفة التجارية بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقال الشافعي، إن توجيهات القيادة السياسية واضحة، أهمها دفع قاطرة التنمية الإقتصادية

وإتخاذ قرارات عاجلة لتنشيط التصدير وإزالة المعوقات وإستطلاع آراء ومقترحات ممثلى القطاع الخاص والتجار والمصدرين للتعرف على مشاكلهم وأهم المعوقات وتحديد روشتة إنقاذ للصادرات المصرية وإيجاد حلول غير تقليدية.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالآسماعيلية، إلي العمل علي زيادة دعم الصادرات لإعطاء قدرة تنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.

وتتواصل الغرفة مع كافة المعنيين من تجار وموزعين ومصدرين ومسؤولين وذالك لدفع عجلة الإنتاج والتصدير مع الاستماع لكل الآراء