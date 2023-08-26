دروع تذكارية.. وزيرة الثقافة تلتقي محافظ السويس لبحث سبل التعاون

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمستهل زيارتها للمحافظة، لافتتاح الدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، في حضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.





وناقش الجانبان سبل تعزيز وتكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية، وآليات اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة، من خلال قصور الثقافة ، حيث أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود إزاء دعم آليات نشر الثقافة والفنون الجادة بأرجاء المحافظة، لزيادة الوعي المجتمعي بتحدياتنا التنموية، وتدعيم قيم الولاء والانتماء للوطن.

وبنهاية اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية للوزارة والمحافظة.

دار الكتب تشارك فى معرض السويس

من ناحية أخرى، تشارك دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في الدورة الأولى من معرض السويس للكتاب الذي افتتحته اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.



وتطرح دار الكتب والوثائق للمرة الأولى من خلال المعرض "معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية" الذي صدر حديثا عن مركز تحقيق التراث. كما تشارك الدار بحوالي ٣٠٠ عنوان من إصداراتها المتميزة بنسبة خصم تصل إلى ٢٥% على جميع الإصدارات. ومن أبرز العناوين المشاركة: "وثائق تأميم قناة السويس"، "محاضر دستور ١٩٢٣" من جزئين، "عقد الجمان"، "السلطة وعرضحالات المظلومين"، "محمد علي وعصره"، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.

يقام المعرض على ممشى أهل السويس، ويستمر حتى الثامن من شهر سبتمبر المقبل.