شروط وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية لعام 1445

بحث السعوديون عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض، بعدما أعلنت عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والمالية والتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

– مدير الصادرات (Gestionnaire ADV/Export H/F)

– تخطيط التدقيق الداخلي وخبير رئيسي في ضمان الجودة (Internal Audit Planning & QA Lead Expert)

– مدير عام التدقيق التشغيلي (Operational Audit General Manager)

– خبير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات (IT Applications Expert)

– مدير عام التدقيق المالي والإداري (Financial & Administrative Audit General Manager)

التخصصات المطلوب في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

– إدارة الأعمال

– المالية

– المحاسبة

– الاقتصاد

– القانون

– تكنولوجيا المعلومات

– علوم الكومبيوتر

– الهندسة

– أو ما يعادلها

نبذة عن الهيئة:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: أضغط هنا