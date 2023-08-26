الغرافة تضرب المرخية بثنائية بالدوري القطري

حقق فريق الغرافة القطرى الفوز على المرخية بهدفين مقابل دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد البيت ضمن منافسات الجولة الـ2 بدوري نجوم إكسبو .

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أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الغرافة و المرخية في المباراة التي أقيمت على ستاد البيت .

افتتح الغرافة في أحداث الشوط الثاني السجل التهديفي للمباراة المرخية

شهد التشكيل تواجد فرجاني ساسي لاعب الدحيل والزمالك السابق في تشكيل الغرافة والمرخية .

سجل ياسين براهيمي الهدف الأول بالدقيقة 64 بصناعه فرجاني ساسي في الشوط الثاني.

وضعف ياسين إبراهيمي لاعب الغرافة الهدف الثاني له والفريق الغرافة من همن خلال ركلة الجزاء في الدقيقة 83 .

فيما الغي الحكم الهدف الثالث لصالح الغرافة بسبب التسلل في الدقيقة 94 باحداث الشوط الثاني.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز الغرافة على المرخية بهدفين دون رد .

بهذه النتيجة ، رفع الغرافة من رصديه عند النفطة 4 محتلا المركز الرابع في دوري إكسبو ، بينما توقف المرخية للمركز الحادي عشر بدون نقاط