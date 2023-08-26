من هو سفاح الجيزة الحقيقي وكيف سطر سيناريو الحلقة الأخيرة من جرائمه؟

نجح مسلسل سفاح الجيزة بعد عرض حلقتين بجذب عدد كبير من المشاهدين لمتابعته، وتصدر مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أن أحداث المسلسل مستوحاة من قصة حقيقة عام 2015 للمتهم الحقيقي قذافي فراج الذي استخدمه ذكاءه في التخلص من صديقه وزوجته وشقيقة زوجته وأخرى .

استطاع القذافي الهروب لمدة 5 سنوات قبل أن يفضح أمره ويُكشف سره، ولكن راوية المجرم دائمًا ما تنقص حلقة لتكون هي خيط الكشف عن هويته والوصول إليه، وبعد عرض أحداث المسلسل الذي جسد شخصية المجرم قذافي فراج، بحث المتابعون عن أحداث الراوية الحقيقة وما جرى بها .

من هو سفاح الجيزة صاحب القصة الحقيقية؟

اسمه الحقيقي قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني، مواليد محافظة الجيزة، سقط بين أيدي الأجهزة الأمنية بعد 5 سنوات من جرائم إزهاق الروح والنصب والاحتيال.

كانت حصيلة جرائم سفاح الجيزة 4 ضحايا، وهم: صديقه المقرب المهندس رضا وزوجته فاطمة ونادين شقيقة زوجته وزوجة أخرى، وكانت تلك الجرائم في محافظتي الجيزة والإسكندرية، واستخدم قذافي فيها ذكاءه الشديد للتمويه والتخفي، ولم يكتف بجرائم إنهاء الحياة فقط بل كان ينتحل صفة ضحاياه وأشخاص آخرين.

كيف كشف أمر وهوية سفاح الجيزة وماهي جرائمه ؟

سطر سفاح الجيزة، الحلقة الأخيرة من سيناريو جرائمه وكشف المستور عنه، نتيجة شريط لإحدى كاميرات المراقبة، وهو يسرق محل ذهب يمتلكه والد زوجته الخامسة، وهي طبيبة صيدلانية، وكشف الفيديو أن الأسرة تعرفت على المتهم وأبلغوا الشرطة، ليتم إلقاء القبض عليه، وفي نفس الوقت كانت أسرة رضا لم تقف عن السؤال عنه وكلفت محامي للبحث عنه ووصلت معلومة لمحامي الأسرة بصدور حكم قضائي صدر ضد المهندس رضا، وعندما ذهبت الأسرة لمقابلته في سجن الاستئناف بالإسكندرية اتضح أن الشخص المحبوس باسم المهندس رضا، هو قذافي فراج فتقدمت أسرة المهندس ببلاغ للنائب العام للتحقيق، وفتح التحقيق من جديد في بلاغ التغيب الخاص بالمهندس رضا، وبمواجهة القذافي بجميع المعلومات اعترف بكافة الجرائم التي ارتكبها.

مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة يتكون من 8 حلقات وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية وتدور حول "سفاح الجيزة" الذي أثارت قضيته ضجة في الرأي العام وصدرت ضده أحكام بالإعدام في 2021، وهو من إخراج هادي الباجوري ويشارك في بطولته ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، هايدي خالد، وحنان يوسف، وغيرهم من نجوم الفن.

الإعلامي إبراهيم فايق ينشر معلومات جديدة عن سفاح الجيزة

الإعلامي إبراهيم فايق الذي كشف عبر حسابه الرسمي على تويتر ، مفاجأة، بشأن شخصية السفاح الحقيقي الذي يتناولها مسلسل سفاح الجيزة بطولة أحمد فهمي على منصة شاهد.

حيث كتب فايق قائلا:" اتفرجت على الحلقتين اللي نزلوا من مسلسل السفاح.. عجبني اختيار المخرج لأماكن التصوير.. مقبضة جدا والموود اللي عامله مدير التصوير رائع.. فهمي عامل الدور حلو اووي.. بارد وهادي ومؤدب وقاتل محترف" .

وكشف فايق:" نقول بقى المفاجأة: سفاح الجيزة كان بيشتغل زمان في سوبر ماركت قصاد بيتي في شارع مستشفى الهرم تحت اسم قذافي وقعد سنين طويلة عايش معانا.. والغريب ان مكانش بيفوت فرض وبيتعامل معانا بمنتهى الأدب والود.. لما شوفت الصور ووقائع التحقيقات فضلت مصدوم فترة لأن مكنتش متخيل البني ادم ده يطلع منه كده.. كان كبيره يقطع جبنة رومي.. حتة لانشون انما قتل البشر بالشكل ده شيء كان كابوس بالنسبة لي.. شوف كام واحد قريب منك لابس القناع وبتكتشف عنه كوارث ؟!!.

أعمال الفنان أحمد فهمي الحالية

من ناحية أخرى، يعرض لـ أحمد فهمي في السينمات المصرية الأن فيلم “مستر إكس"، والذي يخوض بطولته إلى جانب النجوم هنا الزاهد، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، بيومي فؤاد، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، ومن من تأليف أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه حول إكس الذي تتسبب عقدة نفسية قديمة لديه في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.