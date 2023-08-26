 إنطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالبحيرة

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن إنطلاق حملة "حقك تنظمي"، وذلك لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً خلال الفترة من 2/9/2023 حتى 6/9/2023 كمرحلة أولى والفترة من 10 إلى9/14 /2023 كمرحلة ثانية، بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة وحرصاً على تلبية الإحتياجات، وسيتم تنفيذ الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، والتي تستهدف ( 27 ) محافظة من ضمنها محافظة البحيرة.

وسيتم تنفيذ حملة "حقك تنظمي" على مرحلتين ، المرحلة الأولى خلال الفترة من 2023/9/2حتى 2023/9/6 م والتى تبدء بإدارات (دمنهور - ايتاي البارود - كوم حماده - غرب النوباريه - حوش عيسى - ادكو - الدلنجات – الرحمانيه)

وتبدأ المرحلة الثانية من الحملة تكون مراكز (كفر الدوار - شبراخيت - التحرير - وادى النطرون - أبوالمطامير - رشيد - أبوحمص - المحموديه ) فى الفترة من 2023/9/10 حتى 2023/9/14 م.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .

ولفت إلى تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة "أيامنا أحلى" بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على أهمية نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة.