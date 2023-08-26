برايتون يحسم بديل كايسيدو

يتحرك نادي برايتون ألبيون الإنجليزي، للتعاقد مع بديل موسيس كايسيدو الذي رحل إلى تشيلسي، لتعويضه في الميركاتو الصيفي الحالي.



أشارت التقارير الصحفية الإيطالية، أن نادي برايتون نجح في التوصل لاتفاق مع نادي ليل الفرنسي من أجل ضم بديل موسيس كايسيدو، في صفقة ستكلف خزينته مبلغ 30 مليون يورو شاملة الإضافات.



وافق نادي برايتون على التعاقد مع كارلوس باليبا لتعويض كايسيدو مقابل 27 مليون يورو بالإضافة لـ3 مليون يورو كمتغيرات لنادي ليل.



وكان تشليسي تعاقد بشكل رسمي مع موسيس كايسيدو نجم فريق برايتون بعدما رفض اللاعب الانتقال إلى صفوف ليفربول، مفضلا عرض البلوز.

