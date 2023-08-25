الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الهند تأمل في توصل مجموعة العشرين لحلول ودية للقضايا الجيوسياسية

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

أكد أميتاب كانت، مندوب الهند في قمة مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، أن بلاده تتمنى إقناع أعضاء المجموعة بإيجاد حلول ودية للقضايا الجيوسياسية، وذلك ردًا على سؤال بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

 

الحرب الأوكرانية

وتُلقي الحرب الأوكرانية بظلالها على الدبلوماسية العالمية منذ بدئها في فبراير من العام الماضي، واتخذت الهند، التي تتولى الآن رئاسة مجموعة العشرين، موقفًا محايدًا في الغالب، ورفضت بصفة عامة إلقاء المسؤولية على روسيا، ودعت إلى التوصل لحل دبلوماسي.

 

وقال مندوب الهند، في كلمته بقمة لرواد الأعمال بمجموعة العشرين بالعاصمة نيودلهي، إن المجموعة تؤيد النمو لكن الحرب كان لها تداعيات ضخمة على الاقتصاد، من حيث التحديات المتعلقة بالغذاء والوقود والأسمدة.

 

وأضاف: "الحرب ليست من صنعنا"، وأن التحدي الذي يواجهنا هو وضع القضايا التنموية في المقدمة، ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، وتأمل الهند في أن يتوصل أعضاء المجموعة خلال قمتهم، التي تستمر يومين، إلى اتفاق بخصوص قضايا تمتد من إصلاحات البنوك متعددة الأطراف إلى تطوير نهج عالمي يخص العملات المشفرة.

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية. 

 

مواد متعلقة

السعودية تشارك في اجتماع وزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين

الهند تكشف حقيقة عقد اجتماعات بشأن أوكرانيا على هامش قمة مجموعة العشرين

الرئيس الروسي: دعمنا مبادرة منح الاتحاد الأفريقي مكانًا في مجموعة العشرين

الكرملين يكشف حقيقة مُشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين بالهند