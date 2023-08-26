الدقهلية تحقق الترتيب الثاني على مستوى الجمهورية للمصارعة تحت 15 سنة

حصل أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ناشئين مركز المصارعة، على المركز العام الثاني والكأس على مستوى بطولة الجمهورية للمصارعة، تحت 15 سنة المرحلة الأولى، والتى أقيمت بالصالة المغطاة بإستاد جامعة المنوفية، خلال الفترة من 24حتي 28 أغسطس الجاري، فى إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي 2024/2023.

وفاز اللاعب زياد احمد فتحي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 85 ك، كما فاز اللاعب محمد احمد فتحي بالمركز الأول والميدالية الذهبية وزن 62 ك، بينما حقق اللاعب محمد وائل بدر المركز الثاني والميدالية الفضية وزن 68 ك، وفى البطولة نفسها فاز اللاعب احمد مصطفى عبد الناصر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 75 ك، بذلك يكون رصيد ابطال الدقهلية للمصارعة 2 ميدالية ذهبية و1 فضية و1برونزية.

وأشاد الكابتن عبد اللطيف احمد المدير الفني لناشئين المصارعة،المصارعة، بالمستوى الرائع والأداء المتميز للاعبين خلال البطولة، والنتائج التي حققها اللاعبين، وكأس المركز الثاني بالبطولة، بالرغم من شدة المنافسة وصعوبة المباريات مع محافظات مثل الإسكندرية والمنوفية، إلا أن أبطال الدقهلية استطاعوا أن يحققوا نتائج متميزة بشهادة المسئولين بالاتحاد المصري للمصارعة، والمدربين المنافسين في البطولة.

تأتى هذه المشاركة لناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، فى بطولة الجمهورية للمصارعة تحت 15سنة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.