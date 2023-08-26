أسباب الشعور بحرارة الجو.. منها ارتفاع نسب الرطوبة بالهواء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، مشددة على أن الشعور بحرارة الجو يعتمد على عوامل عدة منها نسبة الرطوبة في الهواء، موضحة أنها ارتفاع في نسب الرطوبة يعني أن الهواء الجوي يكون محملاً بنسبة عالية من بخار الماء هذه النسبة تؤثر في إحساسنا بالحرارة.

نسبة الرطوبة في الهواء

وكتبت الأرصاد الجوية، :"علينا التعرق والذي يعمل على تنظيم حرارة الجسم عن طريق التبريد بتبخير العرق على سطح الجلد"، موضحة أنه عندما تزداد الرطوبة في الهواء الجوي هذا يقلل من معدل تبخر العرق عن الجلد لذلك يزداد شعورنا بحرارة الجو على الرغم من أن درجة الحرارة المسجلة تكون أقل من درجة الحرارة المحسوسة بفارق ليس بقليل من الدرجات.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأكدت "غانم" خلال تصريحاتها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن هناك اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وأشارت إلى أنهما غير مؤهلين تمامًا لكل أعمال الصيد والملاحة والتنزه، حيث تصل سرعات الرياح لـ 70 كم / ساعة وارتفاع الأمواج يصل لـ 3.5 متر.

وواصلت غانم أنه مع منتصف الأسبوع ستشهد حركة الملاحة البحرية تحسنًا تدريجيًا، لافتة إلى أنه بداية شهر سبتمبر ستنخفض الرطوبة وتتحسن الأجواء.

وأكملت أن هناك استمرارًا لـ سقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.