شيرين عبدالوهاب تكسر القاعدة بإطلالة مفاجئة في حفل الجيمرز.. سعرها صادم (شاهد)

عادت المطربة شيرين عبدالوهاب لجمهورها بقوة لتقتحم ساحات الغناء مجددًا، من خلال الحفلتين التي قامت بإحيائهما في الممكلة العربية السعودية يومي الخميس والجمعة، وحققتا نجاحًا جماهيريًا ضخمًا حيث أشاد الكثيرون بقوة إحساسها وجمال صوتها الذي أعربوا عن اشتياقهم الشديد له، مما جعلها تحتل تريندات مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

شيرين عبد الوهاب من حفلات السعودية

شيرين عبدالوهاب تهز مسرح الجيمرز بإطلالة رياضية سعرها يقترب من 30 ألف جنيه

اختارت شيرين عبد الوهاب أن تخرج عن المألوف في حفل ختام موسم الجيمرز في العاصمة السعودية الرياض، وتألقت بإطلالة رياضية تناغمًا مع أجواء الحفل الشبابية الخاص بالألعاب، حيث ارتدت بدلة رياضية أنيقة بتوقيع علامة Adidas، مكونة من قطعتين وهما جاكيت مصمم من قماش الساتان الأسود اللامع وصل سعره إلى 540 دولار، أي ما يعادل 17 ألف جنيه، فيما نسقت عليه بنطلون من نفس الخامة واللون، وانتعلت حذاء رياضي ضخم باللون الأبيض.

شيرين عبد الوهاب

في الوقت نفسه، استقبل الجمهور النجمة شيرين عبد الوهاب بعاصفة من التصفيق والترحاب، وتفاعلوا معها بالغناء أثناء الحفل، الذي افتتحته بأغاني "أنا مش بتاعت الكلام ده"، و "على بالي"، و "أنا في الغرام".

شيرين عبد الوهاب

تركي آل الشيخ في حب شيرين عبدالوهاب: فنانة من عالم آخر

وبدوره، وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة حب وتقدير خاصة للمطربة شيرين عبد الوهاب، مُعبرًا فيها عن حبه الشديد لها ولصوتها وإعجابه بآدائها في حفل "ليلة الدموع"، وذلك خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك" قائلًا: "شيرين فنانة من عالم آخر".

تركي آل الشيخ عبر فيسبوك

جدير بالذكر أن حفلات موسم الجيمرز، عبارة عن تجمع كبير للألعاب والرياضات الإلكترونية وعشاق الألعاب من جميع أنحاء العالم، تُقام فعالياته في العاصمة السعودية الرياض.

شيرين عبد الوهاب من حفل ليلة الدموع

شيرين عبد الوهاب تثير الجدل برسالة غامضة لأنغام: شكرًا يا بنت الأصول وكتر خيرك

على صعيد آخر، أثارت شيرين عبدالوهاب موجة جدل واسعة بعد توجيهها رسالة شكر غامضة للفنانة أنغام، خلال إحيائها حفل "ليلة الدموع"، حيث قالت: "في فنانة تانية بردو عايزة أشكرها وهي فنانة كبيرة، وهي الفنانة أنغام، عايزة أقول لها شكرًا، شكرًا يا بنت الأصول وكتر خيرك".

شيرين عبد الوهاب وأنغام

وجاءت رسالة شيرين عبدالوهاب لأنغام، ضمن رسائل الحب التي وجهتها إلى كل من المطربة أحلام والفنانة ياسمين عبدالعزيز، حينما قالت: "أنا عايزة أشكر فنانتين غاليين على قلبي أوي ووقفوا معايا جدًا، عايزة أشكر فنانة العرب أم فهد، الفنانة أحلام، والفنانة ياسمين عبدالعزيز".