أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة في المنيا

تشهد محلات الصاغة لبيع وشراء المشغولات الذهبية بمحافظة المنيا ، اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، شبه إستقرار في حركة البيع والشراء ، وسجل عيار 21 إقبالا كبيرا على الشراء والبيع لشعب المنيا .

والذي يعد مقصد المقبلين على الزواج للأسر المنياوية ، او الإقتناء بقصد الإدخار والإستثمار ، ويعتبر شعب المنيا عيار 21 من الذهب الأصفر هو الأكثر جودة وطلبا دون الأنواع الأخرى منذ قديم الزمان ، ويعتبرونه كوعاء إدخاري وإستثماري آمن ومربح ، وتتباهي بشراءه السيدات والفتيات والتزين به كحلي غالي الثمن ، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2600 جنيهًا ، وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2383 جنيهًا ، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2275 جنيهًا ، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1950 جنيهًا .

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1516 جنيهًا ، وسجل الجنيه الذهب نحو 18200 جنيهًا، وينصح المشتري عند شراء الذهب ، الحصول على فاتورة مختومة ومرقمة من البائع بمحلات الصاغة ، كما ينصح عند البيع ، أن يبيع لنفس محل الشراء .