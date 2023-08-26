السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة في المنيا

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تشهد محلات الصاغة لبيع وشراء المشغولات الذهبية بمحافظة المنيا ، اليوم السبت 26 أغسطس 2023 ، شبه إستقرار في حركة البيع والشراء ، وسجل عيار 21 إقبالا كبيرا على الشراء والبيع لشعب المنيا .

 

 

والذي يعد مقصد المقبلين على الزواج للأسر المنياوية ، او الإقتناء بقصد الإدخار والإستثمار ، ويعتبر شعب المنيا عيار 21 من الذهب الأصفر هو الأكثر جودة وطلبا دون الأنواع الأخرى منذ قديم الزمان ، ويعتبرونه كوعاء إدخاري وإستثماري آمن ومربح ،  وتتباهي بشراءه  السيدات والفتيات والتزين به كحلي غالي الثمن ، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2600 جنيهًا  ، وسجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2383 جنيهًا  ، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2275 جنيهًا  ، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1950 جنيهًا  .

 

 

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1516 جنيهًا  ، وسجل الجنيه الذهب نحو 18200 جنيهًا، وينصح المشتري عند شراء الذهب ، الحصول على فاتورة  مختومة ومرقمة من البائع بمحلات الصاغة ، كما ينصح عند البيع ، أن يبيع لنفس محل الشراء .

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