بث مباشر.. مشاهدة مباراة روما وهيلاس فيرونا اليوم في الدوري الإيطالي

بث مباشر روما وهيلاس فيرونا، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة روما ضد هيلاس فيرونا والتي ستقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 3023 – 2024.

يخوض فريق روما لقاء اليوم بحثًا عن فوزه الأول بالكالتشيو الإيطالي، وتحسين موقفه في جدول الترتيب حيث يقع فريق روما بالمركز التاسع برصيد نقطة واحدة من خلال تعادل وحيد حصل عليه من نادي ساليرنيتانا.

علي الجانب الأخر يحتل هيلاس فيرونا المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط وذلك عقب فوزه في الجولة الأولى على نادي إمبولي بهدف نظيف.

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موعد مشاهدة مباراة روما امام هيلاس فيرونا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة روما أمام هيلاس فيرونا في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة هيلاس فيرونا

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع:كريس سمولينج، ماراش كومبولا، إيفان نديكا، دييجو لورينتي

وسط الملعب: لياندرو باريديس، بريان كريستانتي، حسام عوار

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي، تامي أبراهام، باولو ديبالا

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