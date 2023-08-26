اَرسنال يتأخر في النتيجة أمام فولهام بالشوط الأول

استطاع فولها الخروج فائزًا في الشوط الأول من مباراته أمام اَرسنال، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف فولهام عن طريق أندرياس بيريرا، بعدما استغل خطأ بوكايو ساكا، وتقدم حارس اَرسنال ليُحرز التقدم لفريقه، عقب تواجد عدد كبير من لاعبي الجانرز في المناطق الأمامية.

وحاول اَرسنال تدارك الهدف المبكر، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، حيث أرحز هجف في الدقيقة الـ 40، لكن حكم المباراة لم يحتسبه بسبب وجود تسلل من بداية الهجمة.

وبدأ الجانرز المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: آرون رامسديل.

الدفاع: توماس بارتي، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافريتز، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.

الهجوم: لياندرو تروسارد.

بينما جاء تشكيل فولها، كالتالي:

حارس المرمى: لينو.

خط الدفاع: روبينسون، بيسي، ديبو، تيت.

الوسط: باريلا، بالينها، لوكيتش.

خط الهجوم: كورديفا ريد، خمينيز، ويلسون.

ويسعى فولهام للخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة اليوم أمام اَرسنال، بعدما تلقى خسارة ثقيلة من برينتفورد بثلاثية نظيفة، بينما حقق الفوز على إيفرتون في الجولة الأولى بهدف نظيف.

في السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية عن أن آرسنال الإنجليزي يريد رحيل 7 من لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت التقارير أن آرسنال يمتلك في قائمة كبيرة من اللاعبين، والتي تضم32 لاعبًا، ويسعي مايكل أرتيتا التخلص من 7 لاعيبن لتقليص تلك القائمة.

حيث يأتي في مقدمة قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم في الأيام المقبلة المهاجم فولارين بالوجون البالغ من العمر 22 عامًا، وألبرت سامبي لوكونجا هو لاعب آخر يرغب آرسنال في بيعه، ويرتبط بالانتقال إلى برايتون، الذي يريد ضمه على سبيل الإعارة.

ويحتل اَرسنال المركز الرابع بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فولهام في المركز الـ 14 برصيد 3 نقاط.