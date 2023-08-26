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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نصائح للمواطنين قبل شراء الأدوية.. تجنب الأعشاب مجهولة المصدر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشرت محافظة القاهرة فى تقرير لها عن عدة نصائح للمواطنين عند شراء الأدوية عن جهاز حماية المستهلك، وشددت على ضرورة اتباع التعليمات حفاظا على سلامة المواطنين، والحد من أي مخاطر تنجم عن تعاطي الأدوية دون استشارة الأطباء.

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تستعرض الوفد فى السطور التالية ضوابط شراء الأدوية :  

 

وجاءت ضوابط شراء الأدوية كالتالي:

- التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية.

- التأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة الصحة على العبوة.

- تجنب شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة بوزارة الصحة.

- عدم شراء أدوية دون وصفة طبية.

- قبل شراء الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة، تأكد من أنها مخزنة بطريقة مطابقة لشروط الحفظ والتخزين.

- يجب إبلاغ أي طبيب معالج بقائمة الأدوية التي تتناولها ونوع  الحساسية الذي تتعرض له.

- يجب توثيق أي تغيير يطرأ في الشعور العام الناتج عن تناول الأدوية وإعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي.

- احفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال.

- تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تستخدم على أنها دواء لعلاج كثير من الأمراض.

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