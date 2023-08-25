افتتاح 31 مسجدًا بـ13 محافظة اليوم الجمعة
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (31) مسجدًا، اليوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023م، منها (13) مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و(18) مسجدًا صيانةً وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (118) مسجدًا، منها (87) مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، و(31) مسجدًا صيانةً وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف المنوفية:
1. عبد الدايم – بلمشط - منوف
2. سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون
مديرية أوقاف كفر الشيخ:
3. الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا
4. التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب
مديرية أوقاف البحيرة:
5. رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
6. الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير
7. عزبة صيام – حفص - دمنهور
مديرية أوقاف الإسكندرية:
8. الرحمة - قبلي صرف 3– بنجر برج العرب
مديرية أوقاف سوهاج:
9. عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام
مديرية أوقاف الشرقية:
10. الرحمة السعادنة – أم عجرم
11. النصر – القطايع – ديرب نجم
مديرية أوقاف الفيوم:
12. أباظة البحري – وليدة - سنورس
مديرية أوقاف قنا:
13. الرحمن – نجع الحجر – أولاد عمرو
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الغربية:
1. عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات
مديرية أوقاف الدقهلية:
2. الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين
3. الكبير – قرية سللنت – المنصورة
4. أبو النور – ميت غمر
5. 6 أكتوبر - المنصورة
6. ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس
7. أولاد صقر – كفور العرب - طلخا
مديرية أوقاف القاهرة:
8. الأقمر – شارع المعز - الجمالية
مديرية أوقاف قنا:
9. عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط
10. آل جفال – حجازة قبلي - قوص
11. الكبير – العبايشا - قوص
مديرية أوقاف سوهاج:
12. آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا
13. التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة
14. حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج
مديرية أوقاف المنيا:
15. زلوم – دلجا – دير مواس
مديرية أوقاف أسيوط:
16. أبو ذر الغفاري – سرواه - منفلوط
17. السلام – المحمودية - ديروط
مديرية أوقاف كفر الشيخ:
18. التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق
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