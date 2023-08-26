محافظ أسيوط: إزالة فورية لـ 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الحملات المكثفة لازالة التعديات ومخالفات البناء أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي زراعية ومخالفات بناء بحي شرق ومركز أبنوب تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى رصد أي تعديات جديدة أو ومتابعة التعديات التي تنفيذها لمنع إعادة التعدي مرة أخرى على أن يتم إيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وإزالتها في مهدها وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم إزالة 7 حالات تعدى تمثلت فى تنفيذ إزالة لـ 2 حالات بناء على أرض زراعية بحوض ام تسعة والجرف بالمعابدة الشرقية ،وازالة 2 حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بمنطقتي الشعراوية، وتم وقف أعمال اعمدة الدور الثانى بحوض بالجيارة والتحفظ على عدد 2 خلاطة بمشاركة رؤساء القرى ومسئولى الازالات تحت اشراف خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة ابنوب ، وفى حى شرق تم تنفيذ ازالة 3 حالات بناء مخالف منها ازالة سقف دور خامس علوى بشارع الصواف المتفرع من شارع رياض وازالة 2 حالة بناء مخالف فى مهدها تحت اشراف عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ، وعاصم ابراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحى وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

محافظ أسيوط ازالة فورية لـ 7 حالات تعدي علي أراضي زراعية