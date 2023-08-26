صور| محافظ الشرقية يُفاجئ العاملين بمستشفى الحسينية المركزي

للتأكد من تقديم خدمات صحية وعلاجية مميزة..

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العاملين بمستشفى الحسينية المركزي، بزيارة للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الإستقبال ووحدة الغسيل الكلوي والتي تضم 51 ماكينة تقدم الخدمة الطبية لعدد 240 مريض، مؤكداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالوحدة حفاظاً على أرواح المرضي.

وتفقد المحافظ قسم حضانات الأطفال المبتسرين والذي يضم 18 حضانة و2 حضانة تنفس صناعي وحضانة كبسولة، وذلك لمتابعة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للأطفال لحين تماثلهم للشفاء.

وحرص محافظ الشرقية على زيارة عدد من المرضى بقسم العناية المركزة للاطمئنان على حالة مرضى الباطنة والقلب واستفسر من ذويهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، واطلع على سجل حالات المرضى، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

وشدد محافظ الشرقية، على إدارة المستشفى بحسن إستقبال المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم وكذلك المراجعة المستمرة لتاريخ الصلاحية المدون على الأدوية بصيدلية المستشفى ، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

زأكد محافظ الشرقية، أنه سيواصل جولاته الميدانية على جميع المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة، لمتابعة توافر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المستشفيات، لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرر إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الانضباط للعمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور على المنشآت الخدمية بمركزي الزقازيق وبلبيس لمتابعة سير وانتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد الآتي :

· عدم تواجد ١٧ من العاملين بمقر مكتب مراقبة الأغذية ومخزن الأدوية بالزقازيق التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

· عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الجمعية الزراعية بكفر أيوب التابعة للإدارة الزراعية ببلبيس، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

· عدم تواجد أي من العاملين بمقر مركز شباب كفر أيوب التابع لإدارة شباب بلبيس.

ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير، لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

كما أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 6831 لسنة 2023، بإنهاء تكليف عاطف صالح عبده محمد، من العاملين بالدرجة الأولى التخصصية، برئاسة مركز ومدينة فاقوس من العمل بوظيفته الحالية رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، وعودته لجهة عمله الأصلية على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

وقرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كل من:

محمد عبدالمنعم رمضان أحمد – رئيس مدينة منشأة أبو عمر، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة الحسينية اعتبارًا من 28 أغسطس 2023 .

محمد السواح عبدالله أحمد – رئيس مدينة صان الحجر القبلية، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أولاد صقر.

عمرو مصطفي محمد فتحي – نائب رئيس مدينة القنايات، للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية.

معاذ محمد ناصف عبد العزيز – نائب رئيس حي ثان الزقازيق، للقيام بأعمال رئيس مدينة منشأة أبو عمر.

وللارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 6832 لسنة 2023 بإنهاء تكليف كل من:

السيد عبدالله سليم عبدالله - نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مدينة القنايات.

السيد أحمد غنيم سليم - نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق، للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة ههيا.

رفعت عبدالغني الداودي – نائب رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر.

فتحي محمد إبراهيم صقر – رئيس الوحدة المحلية القروية ببيشة قايد، للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق.