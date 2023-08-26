خطوات للتعامل مع ماكينة الـ«ATM» أثناء سحب المرتب وانقطاع الكهرباء

يتسال عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعى فى حال موجهاتهم لمشكلة انقطاع التيار الكهربائى عن ماكينة الـ «ATM» أثناء سحب الراتب الشهري، من الأمور التي تشغل بال كثير من المواطنين المصريين، حيث تعتبر ماكينات الـ ATM من أهم وسائل السحب النقدي في مصر خلال العصر الحديث، مع العلم أن التيار الكهربائي في الوقت الحالي لم يشهد انقطاعات كما كان في السابق.

تستعرض الوفد فى السطور التالية كيفية التصرف عند انقطاع الكهرباء عن ماكينة الـ«ATM» أثناء سحب راتب أو معاش شهر أغسطس 2023:

خطوات يجب اتباعها عند انقطاع الكهرباء أثناء استخدام «ATM» :

على العميل الانتظار لبعض الوقت للتأكد من أن التيار سيعود أم لا.

في حالة التيقن من عدم عودة التيار الكهربائي خلال تلك الفترة، يجب على العميل التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك، وإيضاح نوع المشكلة التقنية التي يواجهها.

في حالة وجود الكارت داخل الماكينة بأحد فروع البنك فيتم الاحتفاظ بها لصاحبها حتى يتمكن من استعادتها من الفرع في اليوم التالي.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وبدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للعاملين بالدولة منذ يوم الخميس الماضي 24 أغسطس، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام حتى 30 أغسطس 2023، على أن تصرف المرتبات للوزرات والهيئات العاملة بالدولة تباعا علي مدار الأيام المذكورة.