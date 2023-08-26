بيطري الشرقية: ضبط 230 عبوة دواء خلال حملات على مراكز البيع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الخدمات قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية، بتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز منيا القمح، ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضري مخالفة لمركز بيع أدوية بيطرية و ضبط (٢٣٠ عبوة ) لـ (٤٩ صنف ) دواء بيطري مخالف، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة و السمكية، والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة و السمكية.

وشدد محافظ الشرقية، على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر يوليو ٢٠٢٣ بتحصين (٦١ ألف و ٨٦٥ ) طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و (٩٢ ألف و ٦٠) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى بالحضانات بإجمالي تحصين (١٥٣ ألف و ٩٢٥) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى، بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي ( ١٩١٧) منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (٦٥ مزرعة) من خلالها تم أخذ مسحات للفحص (٤٨٣ مسحة) لإجمالي عدد طيور ( ١٥٣ ألف و ٩٢٥ ) طائر بالإضافة إلى استخراج ( ٧٣٢ ) تصريح ما قبل البيع، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها، وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ( ١٤) مزرعة سمكية، وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية متمثلة فى "إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية" قامت بتنظيم (٣٣٨) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ١١٦٠ ) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى، و(٩٩) لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.