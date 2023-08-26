نتائج كبيرة لحملة مُكثفة لأمن المنافذ

واصل قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية جهوده من أجل ضبط كافة أنواع المخالفات بشن حملة مُكبرة.

اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة





وإستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط 3 قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1897 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (49) قضية .

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (327) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.