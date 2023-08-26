بث مباشر.. مشاهدة مباراة أرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

بث مباشر آرسنال وفولهام، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة أرسنال ضد فولهام والتي ستقام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 3023 – 2024.

يستضيف ستاد الإمارات، مباراة الجولة الثالثة التى تجمع بين فريق أرسنال ونظيره فولهام، ضمن منافسات بطولة البريميرليج لموسم 2023 ـ 2024.

يدخل أرسنال مباراة اليوم محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في أول مباراتين.

وعلى الجانب الآخر، يخوض فريق فولهام لقاء أرسنال، أملا فى تحقيق نتيجة إيجابية، تسهم فى تعديل مساره بجدول المسابقة، فيما يمتلك 3 نقاط محصلة فوز فى مباراة وهزيمة بأخرى.

ويلعب أرسنال وفولهام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

وتقدم بوابة الوفد هذا البث المباشر دون أي مسئولية مباشرة على الموقع حيث يتحمل الطرف الثاني المسئولية كاملة عن هذا البث.

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موعد مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام والقناة الناقلة

ويتقابل فريق أرسنال أمام نظيره فولهام فى تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: رامسديل.

في خط الدفاع: زينيتشينكو، ويليام ساليبا، بين وايت، توماس بارتي.

في خط الوسط: مارتين أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

في الهجوم: جابريل مارتينيلي، إدي نيكيتياه، بوكايو ساكا.

تشكيل فولهام المتوقع لمباراة أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: لينو.

في خط الدفاع: تيتي- عيسى ديوب- ريم- روبينسون.

في خط الوسط: ريد- لوكيتش- بيريرا

في الهجوم: هاري ويلسون- خيمينيز- بوبي ريد.

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