مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام يلا شوت اليوم 26 أغسطس 2023 في الدوري الإنجليزي الجولة الثالثة

مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام يلا شوت اليوم 26 أغسطس 2023 في الدوري الإنجليزي الجولة الثالثة ، تتواصل اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي تشهد منافسة شديدة بين جميع الفرق المشاركة. وتعد مباراة أرسنال ضد فولهام واحدة من أبرز المباريات التي تجمع بين فريقين يسعي كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وكما هو متعارف عليه، فإن موقع بوابة الوفد ينقل لكم آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات حول العالم. وفي هذا التقرير، نقدم لكم موعد مباراة أرسنال ضد فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، والقنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لكل فريق في هذه المباراة المرتقبة.

موعد مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024

تقام اليوم مباراة بين فريق أرسنال وفريق فولهام في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وستقام المباراة على ملعب الإمارات، معقل فريق أرسنال. يتطلع كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة المهمة.

وتحدد موعد مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، لتبدأ صافرة اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت دول المغرب العربي وهي تونس والجزائر والمغرب.

في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا على فريق كريستال بالاس بهدف دون رد، ليحصد الجانرز العلامة الكاملة في المسابقة حتى الآن، ويحتلون المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023/2024 برصيد 6 نقاط، متساوين مع برايتون والمان سيتي. بينما يحتل فريق فولهام المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط. ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم بين أرسنال وفولهام منافسة قوية وشديدة، وسط تطلعات كبيرة من جماهير الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024

ستكون قناة بي إن سبورت القطرية الناقلة الرسمية لمباراة أرسنال ضد فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024. وتقدم هذه القناة بثًا مباشرًا لجميع مباريات البريميرليج للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن يتطلب ذلك الاشتراك في باقة القنوات الخاصة بالشبكة بدفع اشتراك شهري أو سنوي. وبعد ذلك، يمكن تسجيل تردد قناة بي إن سبورت بريميوم 1 لمشاهدة مباراة أرسنال وفولهام اليوم.

تردد بين سبورت بريميوم 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11013 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مشفرة

تشكيل أرسنال ضد فولهام

يتوقع أن يكون تشكيل أرسنال لمواجهة فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، كالتالي:

حراسة المرمي: رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، صاليبا، زيتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: ساكا، جابريل مارتينيلي، إيدي نيكيتاه.

تشكيل فولهام ضد أرسنال

ينتظر أن يكون تشكيل فولهام خلال مباراة أرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي 2023/2024، كالتالي: