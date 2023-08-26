أعاصير قوية تضرب ميتشيجان الأمريكية وتُنهي حياة 5 أشخاص

ضربت سبعة أعاصير قوية ولاية ميتشيجان "الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة" كجزء من عواصف شديدة تغذيها رياح قوية أودت بحياة خمسة أشخاص، وتسببت أيضًا في سقوط الأشجار وأسطح العديد من المباني، كما تركت مئات الآلاف من السكان بدون كهرباء، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، اليوم السبت.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن إعصار (EF-2)، الذي تبلغ سرعته القصوى للرياح 125 ميلاً في الساعة (201 كيلومترا في الساعة) ضرب لانسينج عاصمة الولاية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد ليلة أمس الأول وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال المتحدث باسم إدارة شرطة لانسينج جوردان جولكيس "إن امرأة تبلغ من العمر 84 عاما تُوفيت بعد سقوط شجرة على منزلها، وقام رجال الإطفاء بإخراج المرأة من المنزل، لكن تم إعلان وفاتها في المستشفى".

وأكدت الهيئة أن إعصار (EF-1) تسبب في رياح تبلغ سرعتها 90 ميلا في الساعة (145 كم/ساعة) لدى عبوره من مقاطعة إنجام إلى الحافة الغربية لمقاطعة ليفينجستون المجاورة مساء الخميس، لافتة إلى أنه إلى أنه تم الإبلاغ عن أربعة أعاصير أخرى على غرار (EF-1) في بيلفيل وجبل طارق في مقاطعة واين وفي جنوب روكوود وبالقرب من نيوبورت في مقاطعة مونرو.

وأضافت أن إعصارًا أضعف من طراز (EF-0) بلغت سرعة رياحه 80 ميلا في الساعة (128 كم/ساعة) كان على الأرض لمسافة تقل عن ميلين في كانتون تاونشيب بمقاطعة واين غرب ديترويت.

سقوط شجرة داخل أحد المنازل

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية سارة شولتز "إن هذا الإعصار تسبب في سقوط شجرة داخل أحد المنازل".. وقال مكتب خدمة الأرصاد الجوية في جراند رابيدز، غربي ميتشيجان، "إن المسئولين سيتواجدون على الأرض لإجراء مسوحات للأضرار الناجمة عن إعصار مشتبه به في مقاطعة كينت".

وفي غرب ميتشيجان أيضا، قال مكتب عمدة مقاطعة كينت "إن امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً وفتاتين، عمرهما سنة واحدة وثلاث سنوات، لقوا حتفهم ليلة الخميس بعد اصطدام سيارتين وجهاً لوجه أثناء هطول المطر".

وفي مقاطعة إنجام، حيث تقع لانسينج، قال مكتب الشريف ليلة أمس /الجمعة/ "إنه تأكد وفاة شخص واحد وإصابة العديد من الأشخاص بجروح خطيرة حيث تعرضت أكثر من 25 مركبة لأضرار بالغة على طول الطريق السريع 96".. ومن جهته، أعلن وارن إيفانز المدير التنفيذي لمقاطعة واين حالة الطوارئ قبل ساعات قليلة في أكبر مقاطعة في ميتشيجان، والتي تضم ديترويت، بسبب انقطاع التيار الكهربائي والفيضانات وسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء وحطام العواصف.

وظل أكثر من 390 ألف عميل في ميتشيجان، وأكثر من 120 ألفًا في أوهايو بدون كهرباء حتى الساعة 7:15 مساء الأمس بالتوقيت المحلي.. في حين، أعلنت حاكمة ولاية ميتشيجان جريتشين ويتمر، قبل ساعات، حالة الطوارئ في مقاطعتي واين ومونرو نتيجة الطقس العاصف.