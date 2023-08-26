مشاهدة مباراة ارسنال وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ارسنال وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، يستضيف فريق أرسنال نظيره فولهام، اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتشهد هذه المباراة توقعات كبيرة من قبل جماهير الفريقين، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويدخل فريق أرسنال مباراة اليوم بهدف مواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه في الجولة الأولى على فريق نوتنجهام بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الثانية على فريق كريستال بالاس بهدف نظيف. ويسعى الفريق لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، والتربع على عرش جدول الترتيب مؤقتا.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق فولهام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق إيفرتون، وخسارته في الجولة الثانية أمام فريق برنتفورد. ويسعى فولهام لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، والعودة للانتصارات وحصد نقاط ثمينة في جدول الترتيب.

وسيلعب فريق أرسنال في هذه المباراة بتشكيلة قوية، تضم أبرز نجومه، من بينهم بير إميرك أوباميانغ، وألكسندر لاكازيت، ونيكولاس بيبي. وسيلعب فولهام بتشكيلة مكونة من أبرز نجومه، من بينهم أداما تراوري، وألفارو موراتا، وألكساندر ميتروفيتش.

وتشهد المباراة حضور جماهير كبيرة من قبل جماهير الفريقين، حيث يأمل كلا الفريقين في دعم جماهيرهم لهم في هذه المباراة المهمة.

ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز وحصد النقاط الثلاث. وسيلعب كل فريق بكل قوة وحماس، في سعيه لتحقيق الفوز والانتصار في هذه المباراة المثيرة.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: زينيتشينكو، ويليام ساليبا، بين وايت، توماس بارتي.

خط الوسط: مارتين أوديجارد، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابريل مارتينيلي، إدي نيكيتياه، بوكايو ساكا.

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موعد مباراة آرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستضيف ملعب الامارات مباراة من العيار الثقيل اليوم 26 أغسطس 2023، في الجولة الثالث من عمر منافسات بطولة الدوري الممتاز الإنجليزي، حيث من المنتظر أن يطلق حكم المباراة صافرته، في تمام الساعة الـ5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.