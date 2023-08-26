بث مباشر مباراة آرسنال وفولهام : يلا شوت ماتش آرسنال وفولهام الأن Yalla Shoot مشاهدة مباريات اليوم آرسنال HD

بث مباشر مباراة آرسنال وفولهام : يلا شوت ماتش آرسنال وفولهام الأن Yalla Shoot مشاهدة مباريات اليوم آرسنال HD ، تترقب جماهير الدوري الإنجليزي لكرة القدم بشغف مباراة قوية ومثيرة بين فريقي أرسنال وفولهام، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز في هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث، وذلك للتقدم في جدول الترتيب وتحسين موقفهما.

وتأتي هذه المباراة بعد أن حقق فريق أرسنال الفوز في المباراتين الأوليين، فيما خسر فولهام في المباراة الأخيرة. وسيحاول أرسنال الاستفادة من هذا الأداء المميز وتحقيق الفوز في هذه المباراة، بفضل تشكيلة قوية تضم لاعبين مميزين في كل خط من خطوط الملعب. بينما يسعى فولهام لتحسين أدائه وتحقيق الفوز في هذه المباراة، والعودة إلى سكة الانتصارات.

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موعد مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي

سيكون موعد مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، والساعة السادسة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

ستكون القناة الناقلة لمباراة اليوم بين أرسنال وفولهام في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي قناة بي إن سبورتس صاحية الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون موعد مباراة أرسنال وفولهام في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة- مصر، الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي.

معلق مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

سيكون معلق مباراة أرسنال اليوم ضد فولهام في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هو حفيظ دراجي، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس، وسيكون موعد مباراة أرسنال وفولهام عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة- مصر، وهو نفس توقيت مكة المكرمة- السعودية، وعند الساعة السادسة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي أبوظبي.

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أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن تحديثات حول حالة لاعبه جابريل جيسوس المصاب، حيث كان اللاعب قد خضع لجراحة بسيطة في الشهر الماضي. وأكد أرتيتا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مباراة فريقه ضد فولهام، أن جيسوس جاهز للمشاركة في المباراة. وأعرب المدرب الإسباني عن سعادته بعودة اللاعب إلى التدريبات وجاهزيته للمشاركة في المباريات، وذلك بعد غياب لمدة طويلة بسبب إصابته في الركبة الموسم الماضي. ومن المتوقع أن يكون جيسوس على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه ضد فولهام، وقد يشارك في المباراة في حال احتاج إليه المدرب أرتيتا.