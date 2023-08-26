السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس محطات البحوث يتابع برامج إكثار وإنتاج تقاوي القطن والذرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه وبالتنسيق مع دكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية قام د أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية بزيارة لمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ وذلك لمتابعة الإكثارات وإنتاج تقاوي هجن الذرة الشامية الصفراء فردي ١٦٨ وثلاثي ٣٦٨ و هجين ثلاثي أبيض ٣٢١ وتقاوي الأرز أصناف جيزة١٧٨ وسخا ١٠٨ وقال عبدالعال أنه لأول سوف يتم إنتاج تقاوى معتمدة لصالح الإدارة المركزية للمحطات البحثية وإنتاج تقاوي وحدة الإكثارات الأولية بالتعاقد مع الأقسام والبرامج المختلفة مثل الأرز والذرة والقطن. 

txt

وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد يتابع محصول الذرة في المحافظة

txt

إنفوجراف.. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع

وأضاف أن الزيارة شملت أيضا تفقد حقول إكثار القطن جيزة ٩٧ وكذلك ورش صيانة المعدات بالمحطة كما تم زيارة برنامج قسم بحوث الذرة الشامية بحضور د محمد عطوة مدير المحطة والسادة الوكلاء والدكتور سعيد أبوالحارث مدير المحطة الإقليمية وبعض الباحثين والعاملين من المعاهد والأقسام المختلفة.

مواد متعلقة

الزراعة تبحث الدورة الزراعية ومساحات الموسم القادم

متحدث الزراعة: الرئيس السيسي يتابع مشروعات القطاع بشكل دوري ومستمر

الشربيني: الاجتماع مع وزير الزراعة تناول تسوية مديونية البنوك وجدولتها

بحوث الصحراء ومنظمة الزراعة اليابانية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

متحف الأقصر ينظم المعرض الأثري "الزراعة في مصر القديمة"

إحكام الرقابة والسيطرة على نقل وشحن مستلزمات الزراعة بالمنيا

انفوجراف.. جهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع