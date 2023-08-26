رئيس محطات البحوث يتابع برامج إكثار وإنتاج تقاوي القطن والذرة

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه وبالتنسيق مع دكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية قام د أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية بزيارة لمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ وذلك لمتابعة الإكثارات وإنتاج تقاوي هجن الذرة الشامية الصفراء فردي ١٦٨ وثلاثي ٣٦٨ و هجين ثلاثي أبيض ٣٢١ وتقاوي الأرز أصناف جيزة١٧٨ وسخا ١٠٨ وقال عبدالعال أنه لأول سوف يتم إنتاج تقاوى معتمدة لصالح الإدارة المركزية للمحطات البحثية وإنتاج تقاوي وحدة الإكثارات الأولية بالتعاقد مع الأقسام والبرامج المختلفة مثل الأرز والذرة والقطن.

وأضاف أن الزيارة شملت أيضا تفقد حقول إكثار القطن جيزة ٩٧ وكذلك ورش صيانة المعدات بالمحطة كما تم زيارة برنامج قسم بحوث الذرة الشامية بحضور د محمد عطوة مدير المحطة والسادة الوكلاء والدكتور سعيد أبوالحارث مدير المحطة الإقليمية وبعض الباحثين والعاملين من المعاهد والأقسام المختلفة.