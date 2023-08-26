كفر الشيخ تنظم مسابقة فنية في الرسم الفوري بمراكز شباب سيدى غازى

نظمت إدارة شباب سيدى غازى بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الفنية في الرسم الفورى ضمن فعاليات مبادره "صيف شبابنا"بمشاركة أعضاء مراكز الشباب ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التى تهدف إلى تنمية الوعى الفنى لديهم، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه البرامج تعمل على تنمية المواهب الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء فى هذه السن، وتؤثر في شخصيته ويصبح الإبداع جزءًا من حياته.

وتنفذ المسابقة بمراكز شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ومتابعة تنفيذ مصطفى عامر مدير إدارة شباب سيدى غازى وفريق عمل المركز.