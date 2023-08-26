اللجنة الثلاثية تصدم جماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا للزمالك

صدمت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك جماهير الأهلي بشأن غرامة نجم الأحمر الحالي محمود عبدالمنعم كهربا والواجب دفعها للزمالك.

جاءت الصدمة بعد أن استقرت اللجنة الثلاثية على عدم تقسيط الغرامة المالية الموقعة على كهربا لصالح الزمالك، وذلك حرصًا على مصلحة النادي وحقوقه الضائعة التي تم اكتشاف الكثير منها في الساعات القليلة الماضية.

وكانت هناك محاولات من محامي كهربا للتواصل مع إدارة الزمالك السابقة والحالية من أجل تقسيط الغرامة المالية الموقعة على اللاعب من قبل الاتحاد الدولي ليدفعها للزمالك، ولكن جاء الرد بالرفض.

وأتى قرار اللجنة الثلاثية بالرفض بعد الاجتماع اللإداري الذي جرى داخل مقر القلعة البيضاء مساء أمس الجمعة، وذلك نظرًا لأن مبلغ الغرامة كبير ومقدارة 2 مليون و400 ألف دورلار، وهي بالنسبة للزمالك في الوقت الحالي مبلغ كبير.

يذكر أن أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أمس الجمعة،رحيل أحمد حسني، المدير الإداري للفريق، في الأيام القليلة المقبلة عن منصبه.

اللجنة الثلاثية ترشح حمادة أنور لتولي منصب المدير الإداري:



ورشحت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك حمادة أنور، المدير الإداري السابق لفريق الكرة وعضو إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، لتولي منصب المشرف على الأجهزة الإدارية بالنادي.

وكانت قد توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة أحمد عبدالوكيل، وكيل الوزارة ومدير المديرية، إلى نادي الزمالك، وذلك لتسليم وتسلم شؤون النادي إلى اللجنة الثلاثية.

وسبق وتقدم أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، باستقالة جماعية من مناصبهم، على رأسهم أحمد مرتضى منصور الذي كان قد تم اختياره لرئاسة النادي، خصوصًا بعد قرار عزل مرتضى منصور من منصبه.

ويأتي ذلك في ضوء قرار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي؛ وذلك لتسيير شؤون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية.

وتسلم حسن موسى حسن عبدالكافي، المدير التنفيذي، وأحمد فؤاد الوطن، المدير المالي، أيمن عبدالمنعم أبو سريع، مدير النشاط الرياضي، إدارة النادي.