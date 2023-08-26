ندوة عن " الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة" بأبوقرقاص

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول" الإرشاد الأسري و التنشئة المتوازنة " تحت شعار "قرية آمنة خالية من العنف ضد المرأة".

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية أبيوها، بمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب المحافظة، وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف "القافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية منطقة وعظ المنيا" وفرع المجلس القومي للمرأة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتفعيل الدور التوعوي للأسر المصرية فى المناطق النائية والقرى الأكثر إحتياجا.

وحضر فعاليات الندوة فاطمة الزهراء على مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من أعضاء منطقة وعظ المنيا، و فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

وبدورها قالت فاطمة الزهراء علي، مديرة وحدة تكافؤ الفرص، إن الندوة تستهدف الإرشاد الأسري و التنشئة المتوازنة، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ،حيث تسعى الدولة إلى تضافر جهودها لتحقيق التنمية ، من خلال رفع الوعى والمعرفة ، وتنمية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع .

وتناولت الندوة، الدور الذي تقوم به الدولة والكيانات الشريكة ، في رفع الوعي لدى المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لجميع الفئات بكل القطاعات، بالإضافة ، إلي إلقاء الضوء على عدة محاور من أهمها أسس السعادة الأسرية، حقوق وواجبات الزواج ، مسئولية تربية الأبناء ، المشاكل الزوجية والبحث عن حلول، وكيفية الإستفادة من الخدمات المقدمة من الدولة لذوي الهمم ، ومستحقى معاش تكافل وكرامة، كما تطرقت الندوة إلى كيفية تقوية المناعة ، من خلال الغذاء الصحى، و اضرار الدهون المهدرجة.