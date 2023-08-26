محمد صلاح على أعتاب رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي

يسعى الدولى المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، لاضافة رقما قياسيا جديدا خلال مشواره الإحترافي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ـ 2024 .

ويحمل محمد صلاح سجلا مميزا مع ليفربول فى تاريخ مواجهاته أمام فريق نيوكاسل يونايتد سواء على المستوى التهديفي وأحرازه 6 أهداف، أو على مستوى الصناعة التهديفية وصناعة 5 تمريرات حاسمة، محصلة مشاركة الفرعون المصري مع الريدز في 12 مباراة، حقق الفوز فى 10 وتعادل في مباراتين.

وتعادل ليفربول أمام نظيره تشيلسي، فى مستهل مشوار الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بنتيجحة هدف لمثله، فيما استطاع تحقيق الفوز على بورنموث بالجولة الثانية من البريميرليج بنتيجة 3 ـ 1 بالبطولة.

ويلتقي الريدز بنظيره نيوكايل يونايتد بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غد، فى مواجهة مرتقلة يحتضنها ملعب سانت جيمس بارك.

كلوب يحسم موقف " صلاح" من الرحيل عن ليفربول



وتحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، أمس الجمعة، حول مايتردد عن إمكانية رحيل نجمه المصري محمد صلاح عن ليفربول الإنجليزي هذا الصيف.

ونفي كلوب هذه الشائعات "جملة وتفصيلا" .

مدد صلاح العام الماضي عقده مع ليفربول لمدة ثلاثة مواسم إضافية، وقد أكد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الحالي أن النجم المصري لا ينوي مغادرة ملعب "أنفيلد".

وأكد كلوب أن لا نية للتخلي عن صلاح، متطرقاً إلى ما يُشاع بالقول إنها تقارير إعلامية ولا شيء أكثر من ذلك، مضيفاً: لا شيء للتحدث عنه من وجهة نظري، مو صلاح لاعب في ليفربول.

وقال: إنه لاعب لا غنى عنه، كان ولا يزال لا شيء للحديث عنه وإذا كان هناك شيء عرض ما، فالجواب سيكون كلا.

وسجل صلاح 187 هدفاً في 307 مباريات بألوان ليفربول منذ انضمامه إليه من روما عام 2017، بينها هدف في مستهل الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

وتوج المصري في صفوف "الحمر" بألقاب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس إنجلترا، كأس الرابطة وكأس العالم للأندية والكأس السوبر الأوروبية.

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