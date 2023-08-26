أنقذوا يامن عنتبلي.. طفل الخرطوش في الخصوص

لحظة طيش من أحد المدعوين في زفة عريس وعروسة، بمنطقة الخصوص في القليوبية، أطلق الخرطوش في الهواء لمجاملة العروسين، تسببت في تشويه وجه الطفل يامن عنتبلي خمس سنوات، الذي تصادف وقوفه في شرفة منزل جده لوالده، وإصابته بإصابات بالغة في الجمجمة وتمزق قرنية العين، وتحول الفرح إلى صريخ وعويل، ومحاولة أسرة الطفل إنقاذه، وألقي القبض على المتهم والسلاح المستخدم والعريس.



تواصلت "الوفد| مع والد الطفل أحمد، بعد أن نشر "بوست على السوشيال ميديا" عن الواقعة، وقال إنه أثناء تواجده في عمله تلقى اتصالا هاتفيا من والده، أخبره بإصابة نجله "يامن" بطلق ناري، أسرعت إلى المستشفى التي نقل إليها ابني، وبمجرد وصولي وجدته غارق في الدماء والأطباء يحاولون إسعافه، وأخبروني أن الحالة حرجة وأن "البلي الخرطوش" مستقر في جمجمة طفلي وعينه، وفي محاولات لإيقاف النزيف، وأن الأمر سيستقر بالتعايش مع "البلي الخرطوش" دون استخراجه من الجمجمة، وباستخدام بعض المضادات الحيوية ستشفى العين.

أضاف والد الطفل الضحية، لم يطمئن قلبي واصطحبت "يامن" إلى مستشفى أخرى متخصصة في الرمد، ولكنهم أخبروني بإجراء عملية استكشافية، فتزايدت الشكوك لدي فنقلت ابني إلى مستشفى قصر العيني، وفي قسم الرمد في المستشفى أخبروه بضرورة العملية الاستكشافية، والتي أجريت بالفعل للطفل يامن، لمدة 4 ساعات، وأخبرني الأطباء أنهم "خيطوا الثقوب بالقرنية لإيقاف النزيف"، موضحا أن الأطباء عقب ذلك أخبروه أن السونار يؤكد اختراق شظايا الخرطوش عظم الجمجمة، وتم احتجاز نجلي في قسم المتابعة بقصر العيني لعدم استقرار الحالة.

ناشد الأب المكلوم كل أجهزة الدولة، أنقذوا يامن طفل الخمس سنوات، مشيرا أنه متخوف من عدم تمكن الطفل من الإبصار مرة أخرى، ووجه الشكر لقوات أمن القليوبية، وبالأخص مركز شرطة الخصوص الذي تحرك على الفور وألقى القبض على المتهم بإطلاق الخرطوش، وضبط صاحب حفل الزفاف، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، بإصابة طفل خمس سنوات بمنطقة الخصوص، بطلق خرطوش في الوجه، وانتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وألقى القبض على مرتكبها، والسلاح المستخدم، وتم عرضه على النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسه لحين ورود التقرير الطبي النهائي لحالة الطفل.