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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

براءة متهم بحيازة طلقة خرطوش في القاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت الدائرة 11 بـمحكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، حكمها ببراءة متهم من حيازة طلقة خرطوش.

 

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وجاء في أمر إحالة المتهم أحمد. ص في القضية التي حملت رقم 10232 لسنة 2023 أن المتهم والمنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية حاز طلقة خرطوش فضلا عن نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم والأمن العام.

 

كانت النيابة وجهت إلى المتهم أيضا عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

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