قصة شاب تعلم طريقة الولادة من التواصل الاجتماعي وطبقها على زوجته

كثير من الشباب يعتمد على منصات التواصل الاجتماعى فى تعلم مهارة جديدة ليكتسب بعض الخبرات لتساعده في الحياة العملية إلى الآن أمر طبيعى، ولكن المختلف أن شابًا تعلم من اليوتيوب طريقة الولادة للمحاولة بتطبيقها على زوجته مما تسبب في وفاتها.

تستعرض الوفد فى السطور التالية قصة شاب تعلم طريقة الولادة من السوشيال ميديا وتسبب في وفاة زوجته:

حاول زوج أن يساعد زوجته في الولادة بالمنزل بعد مشاهدة فيديوهات تعليمية حول طرق الولادة عبر تطبيق يوتيوب، وأثناء ولادة طفلها الأول، توفيت امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، من مقاطعة هانومان تهابورام بولاية تاميل نادو الهندية.

وبحسب ما نشر في صحيفة تايمز ناو نيوز، عانت المرأة من فقدان شديد للدم، بعدما لم يتمكن الزوج من قطع الحبل السري بشكل صحيح، واحتجزت الشرطة الزوج، الذي زعم الجيران أنه اعتاد مشاهدة مقاطع الفيديو قبل أسابيع من الولادة.

وقرر الزوجان عدم الذهاب إلى المستشفى للولادة لأنهما يؤمنان بالعلاج الطبيعي، وهو علم قائم على الطب البديل، ويعتقدون أنه يمكن علاج الأمراض أو الوقاية منها بنجاح من دون استخدام الأدوية.

وأنجبت الأم طفلًا سليمًا، ولكن بعد ذلك لم يتمكن زوجها وأفراد أسرتها من وقف فقدان الدم، ثم تم نقلها إلى المستشفى، ولكن في غضون دقائق تم الإعلان عن وفاتها، في حين أن الطفل بخير ويتم علاجه.

نصائح لضمان تجربة ولادة آمنة وناجحة:

وفقًا للأطباء، من لحظة اكتشاف الحمل حتى ولادة الطفل، تحتاج المرأة إلى العناية بصحتها، فإن الحفاظ على التغذية السليمة وممارسة الرياضة وعيش حياة خالية من الإجهاد أمر مهم جدًا لعملية الولادة سواء الطبيعية أو القيصرية، ومن أبرز النصائح:

وصايا الأطباء قبل الولادة :

يوصي الأطباء بتناول الخضراوات الطازجة والفواكه والأطعمة الكاملة لتقليل تناول السكر، مما يساعد على تقليل خطر الحالات المتعلقة بالحمل، الأكل الصحيح يحافظ أيضًا على القوة، التي تحتاجها النساء أثناء الولادة.

ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، والتي تسهم في إبقاء الجسم نشيطًا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تمارين التأمل واليوغا وتدريبات اللياقة البدنية الأخرى، ويمكن أن يسهم ذلك تحسن النوم، وزيادة القدرة على التحمل.

استشارة الطبيب دائمًا: وذلك لمعرفة وضع الجنين وحالته الصحية ومتابعة تطورات الحمل بشكل صحيح، ووصف بعض الأدوية والفيتامينات التي تحتاجها النساء أثناء فترات الحمل.