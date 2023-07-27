مستشفى سفاجأ تنجح في ولادة طفل لمريضة فشل كلوي

شهدت مستشفى سفاجا المركزي، نجاح عملية ولادة طبيعية نادرة لسيده تخضع للغسيل الكلوي، حيث انجبت مولودها في الشهر التاسع من الحمل، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل الحسيني استشاري النسا والتوليد، والدكتور احمد زهره استشاري الكلي، وفريق التمريض نهله سلامه و هويدا سعيد، وايه حمزه، وشيماء محمود.

بمتابعة وتعليمات دقيقه ومستمرة من الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف دكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر والدكتور عمرو عادل عبد العال مدير إدارة المستشفيات

ووجه الدكتور إسماعيل العربي، الشكر والتقدير لكافة أعضاء الفريق الطبي والتمريض.

ووكانت هناك متابعة دقيقة ومستمرة طوال فتره الحمل من الطاقم الطبي واعطاء المريضه التعليمات المناسبة لسلامة كل من الام و الجنين، وتم خروج الام والطفل من المستشفى بحاله جيدة

وتعد هذه الحاله تحدياً للطاقم الطبي بالمستشفى لاحتياجها متابعة دقيقة ومستمرة علي مدار اليوم وعلاج فوري لاي مضاعفات تحدث للام بما لا يضر صحتها او يؤثر علي سلامة الجنين