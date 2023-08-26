السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

للأسبوع الثالث على التوالي

القومي للترجمة يواصل الاحتفال بالأعمال الفائزة في مسابقة شباب الجامعات

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي للأسبوع الثالث على التوالي الاحتفال بالفائزين في مسابقة شباب الجامعات المصرية في دورتها الأولى ويحتفل هذا الأسبوع بإطلاق الطبعة العربية من كتاب ‎علم اللغة البيئي: اللغة وعلم البيئة والقصص التي نحيا بها" وذلك في تمام الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29  أغسطس الجاري بقاعة طه حسين. 

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القومي للترجمة يقيم حفل توقيع الطبعة العربية من رواية “القرية” الأربعاء

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تقام الاحتفالية بحضور الفريق الفائز وهو فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الآداب والألسن والبنات والتربية بجامعة عين شمس؛ مشرفة الفريق  الدكتورة دينا أحمد رمضان  وأعضاء الفريق: ريهام حسن الهواري، ريهام عبدالعزيز صالح، عمر أحمد النمر، نوران إبراهيم عبدالرؤوف وياسمين أشرف محمد حافظ  ويدير الندوة الدكتور أحمد صديق الأستاذ  بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن بجامعة عين شمس. ‎العمل من تأليف أران ستيبي ومن تقديم الدكتور محمد العبد.
 

يُذكر أنه على مدار الأسبوعين الماضيين احتفل المركز القومي للترجمة بإطلاق كلٍ من؛ الطبعة العربية من رواية القرية والطبعة العربية من كتاب المعرفة المستدامة كما قامت الدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة بتكريم فريق اللغة الأردية بجامعة الأزهر وفريق اللغة الإنجليزية بجامعة بورسعيد.
 