كشاف المترجمين .. القومي للترجمة يطلق النسخة الرابعة (اعرف شروط التقديم)

كشاف المترجمين .. في إطار خطة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بالمبدعين في كافة المحافظات المصرية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية للمحافظات، وذلك عبر طرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.



وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذي يوافق 30 أغسطس من كل عام يعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما، الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي والكاتبة الكبيرة نبوية موسى .

الدكتورة كرمة سامي

شروط التقديم في المسابقة



وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:

فيختار المتسابق نصا واحدا من النصين التاليين لترجمته وهما:

- "الأدب والأديب" من كتاب وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي

- "نهضة تعليم البنات في مصر" من كتاب تاريخي بقلمي للكاتبة نبوية موسى

ويقوم المتسابق بطلب النص المراد ترجمته عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

ويشترط أن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني السابق بالصيغتين ملف word و pdf ، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 15 أغسطس 2023 ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

‎المركز القومي للترجمة يعلن عن الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين الخاصة بترجمة الأدب الأفريقي



‎كان المركز القومي للترجمة أعلن عن أسماء الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين والخاصة بترجمة الأدب الأفريقي والتي أطلقها المركز ضمن احتفالاته باليوم العالمي لقارة أفريقيا.

‎وجاءت أسماء الفائزين كالتالي: محمود محمد غرابيل،علاء أحمد محمد سعيد،أماني جاد الله رشيدي،ياسمين عبد الحميد هاشم، أسماء رجب محمد الشافعي وشريهان مدحت أبو علي

‎وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة :"أطلقنا مسابقة كشاف المترجمين الخاصة بترجمة الأدب الأفريقي احتفالا باليوم العالمي لقارة أفريقيا والذي كرمنا فيه المترجم سمير عبد ربه الذي نقل الى العربية روائع الأدب الأفريقي

‎وبهذه المناسبة أطلقنا الدعوة للمترجمين المهتمين بترجمة الثقافة الأفريقية للمشاركة ايمانًا من المركز القومي للترجمة بأهمية ترجمة الثقافة الأفريقية، حيث يستكمل المركز مهمته في اكتشاف المترجمين في هذا التخصص المهم

‎كما نقدم قريبًا ورش عمل للفائزين تهدف إلى تنمية مهاراتهم في الترجمة.