مدير تعليم قوص يخصص السبت من كل أسبوع لاستقبال المواطنين والمعلمين

قرر طارق نور الدين، مدير عام تعليم قوص جنوب محافظة قنا، تخصيص السبت من كل أسبوع لتلقي شكاوى وطلبات المعلمين وأولياء الأمور، والعمل على حلها فورًا من خلال فريق عمل مشكل من قيادات ديوان الإدارة برئاسة مدير عام تعليم قوص وعضوية رؤساء أقسام الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والشؤون القانونية ومديري المراحل المختلفة ومدير المتابعة وتقييم الأداء وممثلين لمجلس أمناء ونقابة المعلمين.

وأكد طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية، أنه اعتبارًا من اليوم السبت ٢٦ أغسطس سنتلقى مشكلات وطلبات المواطنين والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب فيما يخص العملية التعليمية والعمل على فحصها وحلها على الفور، وذلك من خلال لجنة مشكلة تضم قيادات الإدارة وممثل من نقابة المعلمين ومجلس أمناء الإدارة.

وأشار نور الدين، أن هذا القرار يأتى ضمن تنفيذ آليات الفكر الداعم لمؤسسات الدولة في ظل الإعداد لانطلاق الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي من أهم دعائمها هو مشاركة المواطن أو "متلقى الخدمة" في صنع القرار وتذليل المعوقات كافة التي تعرقل عملية التنمية المستدامة داخل المؤسسات الخدمية، وخصوصًا مؤسسة التعليم بهدف تحقيق القدر الأكبر من الاستفادة للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب على حد سواء.

وعن آلية عمل لقاء السبت الذى بدأت فعالياته اليوم، أكد طارق نور الدين، مدير عام تعليم قوص، أن أعمال اللجنة تبدأ فى تمام الساعة العاشرة صباحًا بديوان الإدارة حيث ستتسلم كافة الطلبات من الحضور على أن يكون الطلب مكتوب بالكمبيوتر ومدون به رقم تليفون المتقدم مرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي للمعلم، أو ولى الأمر حيث سيتم التعامل مع الشكوى، أو الاقتراح من خلال أرقام الطلبات ثم يتم التواصل مع المتقدمين بعد حل المشكلة، أو دراسة المقترحات لإفادتهم بنتيجة الفحص.