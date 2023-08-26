ضبط 182 ألف قرص ترامادول بـ 18 مليون جنيه في الإسكندرية

القت مباحث مكتب مكافحة المخدرات القبض على عاطلان بحوزتهما 182 الف قرص من عقار " ترامادول " المخدر يقدرقيمته 18 مليون جنية اثناء محاولتهم تهريب المخدر لطرحه بالاسواق .

كان قد تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطلين «لهما معلومات جنائية»، مقيمين بدائرة قسم شرطة النجيلة بمطروح، بمزاوله نشاطهما الاجرامي بالاتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات والقي القبض عليهما حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبتفتيشهما عثر على 182،000 قرص لعقار «ترامادول» المخدر، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدامهما للسيارتين في النقل والترويج. تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق ، امر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة محرم بك بالإسكندرية، بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك لمحاولتهما ترويج 182 ألف قرص من عقار «ترامادول» المخدر.