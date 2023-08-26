بعد انهياره الجزئي.. بدء صيانة حوض تبريد محطة غرب أسيوط

صرح المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، بأنه سيتم اليوم السبت بدء عملية إصلاح حوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط بعد حدوث انهيار جزئي به الأسبوع الماضي.

وأضاف رئيس الشركة أن عمليات الصيانة تمت بعد انتهاء اللجان الثلاث المشكلة من قبل النيابة العامة من معاينة حوض التبريد على الواقع، وبعد ذلك حصلت الشركة على تصريح من النيابة لبدء أعمال الصيانة.

وأشار مختار إلى أن محطة غرب أسيوط لإنتاج الكهرباء تم إنشاؤها في عام 2014، وتغطي مساحة 85 فدانًا، وتم إنشاء محطات تبريد بسبب عدم وجود طريقة للتخلص من مياه التبريد.

وكان الانهيار في جزء من حوض التبريد بطول 6 أمتار، وأشار إلى أن المساحة الإجمالية لحوض التبريد بالمحطة تبلغ 11 فدانًا. وبعد حدوث الانهيار الجزئي يوم السبت الماضي في أحد أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط، تم شفط المياه التي غمرت بعض المناطق القريبة من المحطة، وتأثرت المقابر المجاورة وبعض الأراضي الزراعية بانجراف المياه.

وأكد رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء أن الانهيار لم يؤثر على عمل المحطة على الإطلاق، وأوضح أن المحطة تنتج حوالي 1500 ميجاوات وتخدم محافظات الصعيد بالكهرباء.

وبخصوص تعويض المتضررين من الانهيار الجزئي لحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط، قال رئيس الشركة إنه سيتم دراسة هذه المسألة وفقًا لتوصيات اللجان المشكلة من النيابة العامة.