انتهاء التدريب الصيفى لطلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية اهتمام القياة السياسية بتطوير منظومة التعليم الفنى لتاهيل فنين ذوهى مهارة عالية تواكب المعايير القومية والدولية وفقا لمتطلبات سوق العمل .

جاء ذلك خلال لقاءه مع طلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمركز تدريب شركة الصرف الصحي الإسكندرية لمناقشة تفاصيل فعاليات التدريب الصيفى للطلاب .

وأكد رئيس صرف صحي الإسكندرية، أنه تم تنفيذ خطة التدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين بالشركة بشكل عملي بمحطات الشركة ومعاملها وبالمعدات المركزية علي كافة أعمال التشغيل، لنقل الخبرة العملية للطلبة بجانب المواد العلمية.

أشار اللواء محمود نافع إلى الاهتمام بتدريب الطلاب داخل ورش ومعامل الشركة على أيدي خبراء وفنيين مهرة لدعم عملية التدريب العملي أثناء فتره الدراسة، وأثناء فترة التدريب الصيفي، وكذلك بتطوير المناهج الفنية التخصصية لمواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم الفني.

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وأوضح نافع أن مدة الدراسة بالمدرسة ثلاث سنوات، وتضم بعض التخصصات مثل تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومعالجة وضبط جودة محطات المياه، وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر.