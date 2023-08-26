الكشف على 1819 حالة بـ 11 تخصصا في قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، ومؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية بمدرسة البكاتوشى الثانوية بمنطقة المنتزه الطبية.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت ١١ تخصصًا طبيًا (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء والعظام وتنظيم الأسرة والأمراض الصدرية والجلدية والأسنان والرمد وأنف وأذن وحنجرة) وشارك فيها ٥٩ عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القوافل توقيع الكشف الطبى على ١٨١٩ مريضًا من أهالي من المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٥٣٠ حالة إلى العيادات التخصصية والمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء ١٧٧ تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و٨٢ تحليلًا بمعمل الطفيليات و٢٢ أشعة موجات فوق الصوتية، علاوة على فحص ٨٦ من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد ٦٢٧ مواطنًا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.