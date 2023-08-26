أزهر الشرقية: فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للإعدادية والإبتدائية

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية ، فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية، بدءً من اليوم السبت ولمدة خمسة عشر يومًا بمقر الكنترول الكائن بمعهد الصفوة النموذجي للفتيات.

وأشار الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إلى أنَّ فتح باب التظلمات جاء بعد إعلان النتائج الخميس الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد أن الحرص على مصلحة الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه، وتطبيقه على أرض الواقع.