سجل المواجهات المباشرة بين برينتفورد و كريستال بالاس في الدوري الأنجليزي

في محاولة جديدة لاستمرار سلسلة الا هزيمة في بطولة الدوري الأنجليزي لهذا الموسم يستضيف فريق برينتفورد نظيره كريستال بالاس على ملعب جي تك كوميونتي ضمن لقاءات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الأنجليزي .

بدأ برينتفورد الموسم بشكل رائع وجمع أربعة نقاط من مباراتي الجولتين الاولى والثانية بالتعادل في أولى مبارياته امام توتنهام على ملعب برينتفورد ثم عاد بالنقاط الثلاث بالفوز خارج ملعبه على فريق فولهام بثلاثة أهداف مقابل لاشىء .

اما كريستال بالاس فقد بدأ الموسم بالفوز خارج ملعبه على شيفيلد يونايتد بهدف مقابل لاشىء لكنه عاد ليخسر على ملعبه امام الارسنال بهدف مقابل لاشىء و يكتفي بثلاث نقاط في أول جولتين .

وعن المواجهات المباشرة بين الفريقين فقد التقي برينتفورد مع كريستال بالاس في خمس مواجهات سابقة فاز برينتفورد في مباراة واحدة وتعادل الفريقين في أربعة مواجهات ولم يحقق كريستال بالاس اي فوز على برينتفورد وسجل برينتفورد خمسة اهداف بينما سجل كريستال بالاس أربعة اهداف .

وفي المواجهات التي جمعت الفريقين على ملعب برينتفورد فقد لعب الفريقين ثلاث مباريات انتهت واحدة بفوز برينتفورد ومباراتين بالتعادل وسجل أربعة اهداف بينما سجل كريستال بالاس ثلاثة أهداف.

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات الخمس التي جمعت برينتفورد مع كريستال بالاس في المباريات الرسمية :

٢ أغسطس ٢٠١٤ برينتفورد - كريستال بالاس : ٣ / ٢

٢١ أغسطس ٢٠٢١ كريستال بالاس - برينتفورد : ٠ / ٠

١٢ فبراير ٢٠٢٢ برينتفورد - كريستال بالاس : ٠ / ٠

٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ كريستال بالاس - برينتفورد : ١ / ١

١٨ فبراير ٢٠٢٣ برينتفورد - كريستال بالاس : ١ / ١