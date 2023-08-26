جيش النيجر يضع قواته في حالة تأهب قصوي

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن موسى سالاو بارمو، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في النيجر، الذي عيّنه المجلس الوطني لحماية الوطن “المجلس الانتقالي”، أمر بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى

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رئيس الأركان العامة

وقال رئيس الأركان العامة، في رسالة عبر الإذاعة العامة النيجرية: "بمجرد استلام هذه الرسالة، وُضعت جميع القوات في حالة تأهب قصوى".

التهديدات الملموسة

وأوضح "بارمو" أن "القرار اتخذ على خلفية التهديدات الملموسة بشكل متزايد بالعدوان على النيجر، وذلك لتجنب المفاجأة، وكذلك لضمان الرد المناسب".

وكان قد تمكن الجيش النيجيري، من تحييد أكثر من 100 إرهابي، خلال غارة الجوية، وقتل العشرات في العملية، فيما هرب العديد من الجرحي الإرهابيين.

وفي عام 2020م، أعلن زعيم جماعة "بوكو حرام" المتطرفة، أبو بكر الشكوي، مسئولية الحركة عن خطف مئات الطلاب الثانويين في شمال غرب نيجيريا، وذلك في تسجيل صوتي نشر صباح اليوم الثلاثاء، بحسب "فرانس برس".

جدير بالذكر أن الوضع الأمني تدهور بشكل كبير في شمال نيجيريا منذ انتخاب الرئيس بخاري في 2015، الذي جعل مكافحة "بوكو حرام" في مقدمة أولوياته.

وحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من استخدام جماعة «بوكو حرام» الإرهابية طائرات دون طيار في عملياتها الاستطلاعية بالمناطق التي تتمركز فيها الجماعة، معربًا عن قلقه البالغ إزاء هذا التحول الخطير والتطور النَّوعي في استراتيجية تلك الجماعة الإرهابية.

ودعا المرصد الدول الأعضاء في منظمة «حوض بحيرة تشاد» إلى الاستجابة السريعة للاتحاد الأفريقي الذي طالب بالنظر في إمكانية الردِّ بشكل عاجل وأكثر فعالية على هذا التهديد، ومحاولة وقف كل أشكال الدعم السياسي والعسكري والمالي لـ" بوكو حرام".

وأكد المرصد ضرورة مواصلة العمليات العسكرية ضد جماعة «بوكو حرام» التي تستخدم طائرات مسيَّرة كأول جماعة إرهابية تستخدم هذا النوع من الطائرات في أفريقيا، وكذلك القضاء على الجماعات المسلحة التي تساعد «بوكو حرام» على القيام بمخططاتها الخبيثة الرامية إلى زعزعة الأمن ونشر الفوضى.