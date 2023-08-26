تقام اليوم 3 مواجهات ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني، الممتاز لكرة القدم، فيشهد لقاء قادش وألميريا في السادسة مساء، بجانب مباراة غرناطة وريال مايوركا في الثامنة والنصف على ملعب نويفو لوس كارمينيس، بالاضافة الى مباراة أشبيلية وجيرونا المقرر لها الساعة العاشرة والنصف مساء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تقام مباراة قاديش ونظيره ألميريا في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

كما يلتقي غرناطة ضد ريال مايوركا فى تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 4.

ويلعب أشبيلية و جيرونا في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة والسعودية عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ترتيب الدوري الإسباني

ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة ترتيب جدول الدوري الاسباني بعد الفوز الذي حققه على حساب سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من منافسات الليجا.

ويحتل فريقا رايو فاليكانو وفالنسيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط لكل منها لكنها لم يلعبا الجولة الثالثة.

ويأتي برشلونة بالمركز السادس في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.