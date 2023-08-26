إحباط ترويج 100 كرتونة بداخلهم 50 ألف علبة سجائر

تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة من ضبط سائق - مقيم محافظة المنيا، حال قيادته سيارة نقل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته 100 كرتونة بداخلهم 50 ألف علبة سجائر "جميعها بدون مستندات ومجهولة المصدر".

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات وتحصله عليها من تاجر - مقيم بمحافظة الشرقية لتوصيلها لأحد الأشخاص بمحافظة المنيا نظير تحصله على مبلغ مالى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.