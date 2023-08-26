السبت 26 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

النيجر تضع القوات المُسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى

القوات المُسلحة النيجيرية
القوات المُسلحة النيجيرية

أمر رئيس أركان القوات المسلحة النيجرية، "موسى سالاو بارمو"، بوضع القوات المسلحة للبلاد في حالة تأهب قصوى، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح اليوم السبت.

وقال بارمو في بيان تم بثه عبر الإذاعة: "منذ تلقي هذه الرسالة، يتعين وضع جميع أفراد القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى".

وأوضح رئيس الأركان النيجيري أن هذ القرار اتخذ على خلفية التهديدات المتزايدة بالعدوان على النيجر، ويهدف لاستبعاد "المفاجأة العامة" وضمان الرد المناسب.

وأفادت تقارير في الأيام الأخيرة بأن استعدادات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" للتدخل العسكري في النيجر مستمرة، وذلك بعد أن أعلنت المجموعة قبل أسبوع أنه "تم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر" لكن دون أن تكشف عنه.

المجلس العسكري في النيجر

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وعقب الإطاحة ببازوم هددت "إيكواس" بالتدخل عسكريا في النيجر، وهو ما نددت به نيامي وشددت على أنه إعلان حرب.

تُجدر الإشارة إلى أن موسكو أوضحت أن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر "قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء".

وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف من تداعيات تدخل "إيكواس" في النيجر وتكرار السيناريو الليبي هناك، مشيرا إلى أن مثل هذا التدخل "سيكون مدمرا لعدد كبير من الدول ولآلاف البشر".

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