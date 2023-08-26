تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام لانس الليلة.. مبابي يقود الهجوم

يستضيف فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم السبت، نظيره فريق لانس في مهمة صعبة لفريق العاصمة الفرنسي الذي يقود الإسباني لويس إنريكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، والتي يحتضنها ملعب "حديقة الأمراء".

من المنتظر أن يدفع الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة في تشكيلته، وذلك لتجنب التعثر الثالث له علي التوالي وتحقيق فوزه الأول بالدوري الفرنسي بعدما تعادل أول جولتين.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام لانس

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، دانيلو، ليفين كورزاوا، أشرف حكيمي.

خط الوسط: ماركو فيراتي، ريناتو سانشيز، وارن زائير إيمري، مانويل أوجارتي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، ماركو أسينسيو.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان قائمة إصابات الفريق والتي تشهد تواجد كل من خوان بيرنات، لي كانج إن، برسنيل كيمبيمبي، نوردي موكيلي ونونو مينديس.

باريس سان جيرمان يسعي لتحقيق إنتصاره الأول بالدوري الفرنسي

يخوض فريق باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي لقاء اليوم بحثًا عن تحقيق فوزه الأول بمسابقة الدووري الفرنسي بالموسم الجديد.

حيث فشل الفريق الباريسي في تحقيق الفوز بأول جولتين من الدوري بعدما تعادل سلبيًا في افتتاح مبارياته بالدوري أمام لوريان، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام تولوز، ليحصد نقطتين من مباراتين.

علي الجانب الأخر تعثر أيضًا فريق لانس في أول مباراتين بعدما لم يحصد سوي نقطة واحدة فقط من خلال التعادل فى مباراة وخسارة أخرى.

ويبحث فريق باريس سان جيرمان عن تجنب رقم سلبي في لقاء اليوم وهو فشله في تحقيق أي فوز خلال المراحل الثلاث الأولى من الموسم لأول مرة منذ 11 عاماً.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ولانس بث مباشر هي beIN Sports 1 Premium، والتي أسندت مهمة التعليق على اللقاء لـ حسن العيدورس.